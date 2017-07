Liev Schreiber: suo figlio vestito come Harley Quinn al Comic-Con

Samuel Kai, il figlio di Liev Schreiber, ha scelto un costume molto particolare per partecipare al Comic-Con di San Diego insieme al padre.

Il bambino, che ha otto anni, a quanto pare è un grande fan di Harley Quinn, una delle protagoniste di Suicide Squad e ha deciso di indossare le calze a rete, la maglia e la giacca blu del personaggio interpretato da Margot Robbie sul grande schermo.

Schreiber conosce bene il mondo dei fumetti, avendo interpretato Sabretooth nel film Wolverine: L'immortale.

Il figlio maggiore Alexander Sasha, invece, si è trasformato in Obi Wan Kenobi, essendo un grande fan della saga stellare.

.@LievSchreiber and his sons are crushing this whole #SDCC thing! #ETComicCon pic.twitter.com/J0YwplChYu