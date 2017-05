Liam Neeson star di Retribution, remake del thriller spagnolo Desconocido

Liam Neeson sarà il protagonista di Retribution, il remake del thriller spagnolo Desconocido - Resa dei conti. Il progetto sarà finanziato da Studiocanal, in collaborazione con The Picture Company e Ombra Films, e le riprese inizieranno in autunno.

La sceneggiatura è stata scritta da Chris Salmanpour e Andrew Baldwin e racconta la storia di un uomo di successo nel mondo di Wall Street che scopre, andando al lavoro, che sulla sua macchina è stata posizionata un bomba. L'uomo sarà obbligato a seguire una serie di ordini durante il giorno o l'ordigno esploderà. La situazione sarà ancora più drammatica perché la sua famiglia è a bordo.

La versione originale ha ottenuto ben otto nomination ai premi Goya nel 2015.

