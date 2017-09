Liam Neeson non interpreterà più film d'azione

Liam Neeson ha detto basta agli action movie. Dopo essere stato la star del lucroso franchise Io vi troverò e di altri numerosi successi nel genere, l'attore 65enne si sente troppo vecchio per fare l'action hero e ha deciso di appendere la pistola al chiodo. Il tutto nonostante i lucrosi contratti che le major continuano a offrirgli.

Ecco cosa ha dichiarato Neeson al Toronto International Film Festival: "I thriller li ho interpretati per caso. Mi hanno offerto un sacco di soldi per farlo. Ma adesso gli ho detto 'Dannazione, ho 65 anni'. Alla fine il pubblico si stancherà".

Per il momento i fan non resteranno orfani del loro idolo. Liam Neeson ha in uscita due revenge thriller, Hard Powder e The Commuter .

"Ho appena finito di girare un film che uscirà a gennaio. Potrebbe essercene un altro. E questo è tutto. Non tornerò al franchise Taken, con quello ho chiuso."

