Liam Neeson, Anna Kendrick e Gordon Ramsay: ecco le nuovi voci di Stephen Hawking! (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Liam Neeson, Rebel Wilson e Anna Kendrick hanno mandato un provino per diventare la nuova voce elettronica di Stephen Hawking in uno sketch del Comic Relief, un'associazione benefica inglese. Il famoso pluripremiato fisico, affetto da una malattia motoneuronale, non è nuovo ad apparizioni in prodotti audiovisivi, come le comparsate ne I Simpson o in Star Trek: The Next Generation. Per la raccolta fondi del Comic Relief del 2017, Hawking è comparso in uno sketch nel quale sta cercando qualcuno per cambiare la sua iconica voce, che ha ormai da più di trent'anni. Il video, ideato come un mockumentary, presenta un gran numero di volti famosi disposti a donare le proprie cordi vocali per il progetto. Primo tra tutti Liam Neeson:

"Stephen, sono io. Devo essere io. Ascolta la mia voce. Profonda. Sexy. E ha anche una sfumatura di fisica."

L'attrice della saga di Pitch Perfect, Rebel Wilson, afferma di presentarsi per il ruolo di "Stefan" Hawking, dicendo che visto che lui è molto intelligente sarebbero sicuramente la coppia perfetta. Anche la popstar Kylie Minogue ha mandato il suo contributo, dichiarando:

"Sono un'appassionata di scienze. Tutte le mie canzoni parlano di questo. Spinning Around, ad esempio, parla di forza centrifuga!"

Tra gli altri, Anna Kendrick, Gordon Ramsay, Geri Halliwell, Eddie Redmayne, Felicity Jones, John Boyega, Miss Piggy dei Muppets e Andrew Lloyd Webber. Su chi ricadrà la scelta di Hawking?

