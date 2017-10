Liam Neeson: "Altro che Io vi troverò, in una rissa scapperei subito!"

Liam Neeson negli anni ha preso diverse lezioni di combattimento corpo a corpo, ma dai suoi maestri ha imparato il più grande insegnamento. L'attore sessantacinquenne è l'interprete del tostissimo Bryan Mills nel franchise Taken, il cui primo capitolo è arrivato nelle sale italiane con il titolo Io vi troverò, ma ha spiegato qual è il suo vero rapporto con la violenza:

"Non sono mai stato in una rissa o in una scazzottata nella realtà, sarò onesto. Ma in caso, ascoltando gli insegnamenti dei ragazzi dell'Esercito Britannico con cui ho lavorato, non importa quanto sei fisicamente preparato, ai primi segni di rissa in un bar o in un ristorante, bisogna vedere dov'è l'uscita e allontanarsi immediatamente. Non c'è bisogno di mettersi alla prova."

Recentemente, Neeson ha annunciato di volersi allontanare dai film d'azione per via della sua età, ma ha poi dichiarato a News.com.au:

"Forse ho ancora un altro anno per quei ruoli, ma poi basta. Sono sicuro che poi il pubblico direbbe 'Ma dai! Hai 65 anni e metti ko cinque ragazzi insieme? Smettila!'".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Liam Neeson: "Altro che Io vi troverò, in una...