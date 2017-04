L'evoluzione di Dwayne Johnson in un supercut con i suoi ruoli migliori!

Poche persone ad Hollywood hanno una storia incredibile come quella di Dwayne Johnson. L'attore e wrestler, conosciuto nel settore anche con lo pseudonimo di The Rock, è quanto di più si avvicina ad un Arnold Schwarzenegger dei nostri giorni. La sua carriera, infatti, è iniziata nello sport per poi evolversi al cinema con il genere action, ruoli da duro e titoli ad alto tasso di testosterone. Ma Johnson oltre ai muscoli ha anche dimostrato di avere grande talento interpretando personaggi di diverso stampo, tanto che oggi il suo nome sul poster basta e avanza per portare il pubblico in sala.

E il successo dell'attore non sembra arrestarsi, sono infatti attesi diversi titoli nei prossimi anni che lo vedono protagonistia tra cui i remake di Jumanji: Welcome to the Jungle e Grosso guaio a Chinatown, il reboot di Baywatch e Doc Savage di Shane Black ispirato ad uno dei primi supereroi della storia. Inoltre, a proposito di cinecomics, Johnson sarà anche l'iconico Black Adam per la la DC. Il team Burger Fiction ha realizzato un video supercut che mostra l'evoluzione dell'attore di Fast & Furious 8 e Oceania con tutti i suoi personaggi più noti. Ecco il video!

