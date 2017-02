Lethal Weapon: la versione tv di Arma Letale ottiene una seconda stagione

Le rocambolesche indagini e avventure di Arma letale sembrano aver conquistato anche il pubblico televisivo. Il network Fox ha infatti deciso di rinnovare la serie tratta dai lungometraggi, Lethal Weapon, per una seconda stagione.

Lo show, che può contare su circa 11 milioni di spettatori grazie alle varie piattaforme in cui è disponibile, ha come protagonisti i due agenti Riggs e Murtaugh, interpretati da Clayne Crawford e Damon Wayans, che collaborano per combattere il crimine, nonostante il loro approccio al lavoro e alla vita siano molto diversi.

