La Mosca: 20th Century Fox starebbe preparando il remake

Un remake del cult La mosca sarebbe in fase di sviluppo presso 20th Century Fox. Lo studio avrebbe affidato a J.D. Dillard, la cui opera prima, Sleight, è in arrivo in sala, la regia del remake. Dillard si occuperà di riscrivere la sceneggiatura insieme al partner creativo Alex Theurer.

Al centro della storia troviamo un inventore che, nel tentativo di trasportare la materia da un luogo a un altro, si ritrova il DNA mescolato a quello di una mosca con risultati terrificanti. Kurt Neumann ha scritto e diretto il primo adattamento nel 1958, L'esperimento del dottor K. interpretato da Vincent Price. Il film ha generato due sequel,La vendetta del dottor K. (1959) e La maledizione della mosca (1965) prima del fortunato remake di David Cronenberg, La mosca, uscito nel 1986.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Mosca: 20th Century Fox starebbe preparando il...