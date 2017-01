L'Esorcista: addio a William Peter Blatty, autore del romanzo che ispirò il film

Ci lascia William Peter Blatty, lo scrittore americano celebre per aver firmato L'esorcista, il romanzo che poi avrebbe ispirato l'omonimo film di William Friedkin. Proprio Friedkin ha annunciato la scomparsa di Blatty, suo amico e collaboratore.

Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni '60, Blatty firmò le sceneggiature di Uno sparo nel buio e Operazione Crêpes Suzette, ma anche quella di 1975: occhi bianchi sul pianeta Terra. Per la saga de L'esorcista ha firmato anche gli script del terzo e quarto capitolo. Per il film diretto da Friedkin, Blatty ottenne un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

