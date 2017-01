Leonardo DiCaprio star e produttore del film The Black Hand

Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del film The Black Hand, progetto ispirato al saggio scritto da Stephen Talty in cui si racconta l'ascesa della criminalità organizzata sul territorio americano e i tentativi di un uomo, l'agente della polizia di New York Joe Petrosino, di sconfiggerla.

Per ora non è ancora stato scelto uno sceneggiatore per occuparsi dell'adattamento e DiCaprio sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Appian Way. La distribuzione del lungometraggio nelle sale sarà invece curata dalla Paramount Pictures.

The Black Hand verrà pubblicato in aprile e racconterà gli eventi accaduti a partire dall'estate 1903, anno in cui alcuni figli di immigrati italiani sono stati rapiti e dozzine di vittime innocenti vennero uccise, mentre edifici sono stati rasi al suolo e le famiglie di giudici, senatori, miliardari e persone influenti hanno ricevuto terribili minacce di morte. I colpevoli sembravano invisibili e l'unico indizio era il simbolo di una mano nera. Joseph Petrosino, soprannominato "lo Sherlock Holmes italiano", ha iniziato ad agire con un gruppo di poliziotti di origine italiana con lo scopo di individuare e arrestare i criminali prima che la paura in città sfociasse in odio contro gli immigrati.

