Leonardo DiCaprio produrrà ed interpreterà un film su Leonardo Da Vinci!

La Paramount ha sconfitto l'Universal nella lotta per ottenere i diritti sul libro di Walter Isaacson sulla figura di Leonardo Da Vinci! Il progetto ha catturato l'interesse di un altro "Leonardo", si tratta di Leonardo DiCaprio che oltre ad interpretare il ruolo protagonista produrrà il film con la sua Appian Way insieme a Jennifer Davisson Killoran.

Il desiderio di portare su grande schermo Da Vinci non è casuale per l'attore di Titanic e The Wolf of Wall Street, la madre di DiCaprio ha infatti dichiarato in passato di aver scelto il nome del figlio quando durante una visita alla Galleria degli Uffizi nel 1974 ha sentito per la prima volta il piccolo Leonardo scalciare nella sua pancia.

L'autore del libro, Isaacson, è noto per aver scritto moltissime biografie su personaggi come Albert Einstein, Henry Kissinger, Steve Jobs e Benjamin Franklin. Di recente il suo lavoro del 2007 su Einstein è stato adattato per un film di National Geographic intitolato Genius con protagonista Geoffrey Rush!

