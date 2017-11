Lena Headey protagonista femminile di Banking on Mr. Toad

Lena Headey, star della serie Il trono di spade, sarà tra gli interpreti del film Banking or Mr. Toad che unirà animazione e riprese live-action per portare sul grande schermo la vita di Kenneth Grahame, autore de Il vento tra i salici.

Luis Mandoki sarà il regista del progetto, scritto da Timothy Haas.

Il lungometraggio seguirà quello che accade a Grahame, alla moglie Elsie e al loro figlio Alistair, nato cieco in un occhio e alle prese con terribili problemi di salute nel corso della sua breve vita. Kenneth ha lavorato come segretario nella Bank of England e per alleviare le sofferenze del figlio ha ideato i famosi racconti. Le sequenze animate saranno quelle dedicate ad alcuni passaggi delle opere dello scrittore.

Lena avrà la parte di Elsie, mentre Toby Kebbell interpreterà suo marito, Kenneth. Brian Blessed sarà invece Frederik James Furnivall, amico di Kenneth.

Le riprese inizieranno in primavera presso i Pinewood Studios

