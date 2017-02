LEGO Ninjago: nelle prime foto anche Master Wu, doppiato da Jackie Chan

La Warner Bros. Pictures ha diffuso due nuove foto del film Lego Ninjago - Il film, in arrivo nelle sale a settembre.

In uno degli scatti viene mostrato Master Wu, il personaggio che nella versione originale del lungometraggio è stato doppiato da Jackie Chan.

Il lungometraggio racconterà la storia di sei giovani che vengono addestrati per difendere l'isola in cui vivono, Ninjago. Di giorno sono dei ragazzi normali che frequentano il liceo, mentre di notte usano le loro abilità per combattere ogni tipo di nemico e mostro.

Tra i doppiatori del film diretto da Charlie Bean ci sono Dave Franco nel ruolo di Lloyd, Michael Peña che sarà Kai, Abbi Jacobson che interpreta Nya, Kumail Nanjiani doppiatore di Jay, Zach Woods nella parte di Zane, Fred Armisen che doppierà Cole, Justin Theroux scelto per essere Garmadon e Olivia Munn che ha dato la voce a Koko.

Nell'attesa i fan potranno vedere dal 9 febbraio Lego Batman - Il film.

