LEGO Ninjago: il divertente video e il poster realizzati per il Comic-Con

In occasione del Comic-Con di San Diego è stato diffuso un divertente video promozionale del film animato Lego Ninjago - Il film, in cui si mostra un'esilarante interazione tra padre e figlio, impegnato a "salvare" la città dove si svolge l'evento.

Ecco inoltre una locandina inedita:

Il lungometraggio è stato diretto da Charlie Bean.

Ecco la sinossi ufficiale: In questa avventura Ninjago per il grande schermo, la battaglia per la difesa di Ninjago City chiama all'azione il giovane Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti guerrieri e LEGO® Master Builder. Guidati dal Maestro di kung fu Wu, tanto spiritoso quanto saggio, devono sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon, la persona più cattiva che esista, che oltretutto è il padre di Lloyd. Mech contro mech e padre contro figlio, nell'epica resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si mette alla prova: ma ognuno deve imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per scatenare la propria vera potenza.

Tra i doppiatori del film, in arrivo nei cinema italiani il 12 ottobre, ci sono Dave Franco nel ruolo di Lloyd, Michael Peña che sarà Kai, Abbi Jacobson che interpreta Nya, Kumail Nanjiani doppiatore di Jay, Zach Woods nella parte di Zane, Fred Armisen che doppierà Cole, Justin Theroux scelto per essere Garmadon e Olivia Munn che ha dato la voce a Koko. Completa il cast vocale Jackie Chan con la parte di Master Wu.

