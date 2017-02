LEGO Batman: tre clip tratte in anteprima dal film animato

Lego Batman - Il film, il film animato della Warner Bros arriverà nelle sale italiane il 9 febbraio.

Sul grande schermo si assisterà a quello che accade quando Bruce Wayne non è d'accordo con i piani del nuovo commissario di Gotham City, Barbara Gordon, e decide di agire da solo per fermare la possibile minaccia rappresentata dal Joker.

Nell'attesa ecco tre divertenti sequenze tratte dal lungometraggio in cui appare anche Robin:

