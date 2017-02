LEGO Batman: il film accusato di propaganda pro adozioni gay

Lego Batman - Il film sta ottenendo un grandissimo successo di pubblico in tutto il mondo ma alcuni critici hanno espresso dei commenti piuttosto negativi a causa di una presunta propaganda a favore degli omosessuali inserita nella trama del film animato.

John-Henry Western, nella sua recensione pubblicata da Voice of the Family, sostiene ad esempio che siano presenti molti elementi omosessuali tra cui il fatto che Robin considera inizialmente Bruce Wayne e Batman due persone diverse, chiamandoli quindi "i suoi due papà", situazione che dovrebbe essere, per il giornalista, un riferimento all'adozione da parte delle coppie gay. Gli autori e il regista avrebbero quindi cercato di portare gli spettatori ad avvicinarsi alla situazione in modo positivo: "Sembra che i creatori fossero così ansiosi di indottrinare in modo sottile i piccoli spettatori nell'ideologia gender che rendere la situazione divertente è passato in secondo piano".

Western condivide questo punto di vista con il suo collega Michael Hamilton e i due si trovano d'accordo anche sul fatto che il rapporto tra Batman e Joker sia paragonabile a quello di una coppia, considerando come il villain venga in un certo senso "lasciato" e "tradito" nei primi minuti del film. Le nuove avventure di Batman conterrebbero quindi delle idee implicite, proposte anche ai più piccoli, che non sono state apprezzate da una parte del pubblico e della stampa, come ricorda il critico americano spiegando: "I riferimenti sono abbastanza sottili da poter passare inosservati e da essere quindi accettati come normali dagli spettatori".

