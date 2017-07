Lego Batman: dieci cose che (forse) non sapete sul film (VIDEO)

Dopo il grande successo cinematografico, l'esilarante Lego Batman - Il film approda su Infinity. I blocchetti Lego e i pupazzetti ad essi collegati sono un must che, dopo aver catturato il cuore di grandi e piccini, ha fatto centro anche sul grande schermo. In particolare grazie alla messa in scena di una relazione unica tra un Batman decisamente fuori dal comune e il villain Joker.

Leggi anche: Lego Batman: 10 cose che (forse) non sapete sul film

Volete scoprire i segreti del film d'animazione diretto da Chris McKay, gli aneddoti sul Will Arnett, voce inconfondibile di Batman, e sugli altri doppiatori? Volete scoprire i numerosi easter eggs sparsi nella pellicola? Movieplayer vi svela dieci cose che (forse) non sapevate sul film nel video seguente.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Lego Batman: dieci cose che (forse) non sapete...