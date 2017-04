Legion, Rachel Keller sarà tra le guest star del Napoli Comicon 2017.

Patrizio Marino

Rachel Keller sarà ospite del Napoli Comicon 2017, grazie alla collaborazione tra Fox Networks Group e l'organizzazione del Festival.

L'attrice americana ha recentemente interpretato Syd Barnett nella serie Legion, creata da Noah Hawley e ispirata a uno dei mutanti protagonisti dei fumetti Marvel. Legion, che ha tra i protagonisti Dan Stevens (Downton Abbey) è già stata rinnovata per una seconda stagione ed è trasmessa in Italia dal canale satellitare FOX (canale in esclusiva Sky).

La Keller, che è stata tra le protagoniste della seconda stagione di Fargo, ha al suo attivo diverse apparizioni in serie tv di successo come The Mentalist e Supernatural e incontrerà il pubblico del Festival, lunedì 1 maggio, dalle 15:00 alle 16:00, presso l'Auditorium CartooNa. Per l'occasione saranno mostrati speciali contenuti extra di Legion.

A questo link potete consultare l'elenco completo degli ospiti di questa edizione del Napoli Comicon.

