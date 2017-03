Legion: la serie Marvel è stata rinnovata per una seconda stagione

Legion, la serie tratta dai fumetti della Marvel, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione da parte di FX.

Lo show racconta la storia di David Haller, un giovane mutante che lotta con la schizofrenia passando da un ospedale psichiatrico all'altro finché non intuisce che le visioni che lo perseguitano potrebbero essere reali. Creato per New Mutants nel 1985, il personaggio è il figlio del Professor Charles Xavier e di Gabrielle Haller.

In un comunicato i responsabili dell'emittente hanno sottolineato che Legion ha saputo offrire un approccio completamente nuovo al genere dedicato ai supereroi e i rischi creativi presi dallo showrunner Noah Hawley sono stati ripagati.

Il ruolo di David è stato affidato all'attore Dan Stevens, mentre Aubrey Plaza sarà Lenny, amica alcolista e problematica del giovane.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Legion: la serie Marvel è stata rinnovata per una...