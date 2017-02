Legion: gli spot della serie trasmessi durante il Super Bowl

Durante il Super Bowl FX ha presentato dei nuovi video promozionali della sua serie Legion, nata dalla collaborazione con la Marvel, che debutterà in Italia il 13 febbraio grazie a FOX.

Ecco i tre nuovi video promozionali:

Legion racconta la storia di David Haller, un giovane mutante che lotta con la schizofrenia passando da un ospedale psichiatrico all'altro finché non intuisce che le visioni che lo perseguitano potrebbero essere reali. Creato per New Mutants nel 1985, il personaggio è il figlio del Professor Charles Xavier e di Gabrielle Haller.

Il ruolo di David è stato affidato all'attore Dan Stevens, mentre Aubrey Plaza sarà Lenny, amica alcolista e problematica del giovane.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Legion: gli spot della serie trasmessi durante il...