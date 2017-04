Legion: ecco la folle scena post-credits che anticipa la stagione 2

FX ha diffuso la folle scena post-credits che conclude la prima stagione di Legion, mentre David Haller (Dan Stevens) si prepara a incontrare il suo prossimo nemico.

Nella scena in questione vediamo David rapito da un bizzarro congegno mentre si gode la quiete insieme a Syd (Rachel Keller). Al momento non sappiamo cosa rappresenti il congegno sferico e mentre sul web si moltiplicano le teorie dei fan, lo showrunner Noah Hawley dichiara sibillino: "Significa che la stagione 2 sta per cominciare. Significa che abbiamo concluso questa storia e ne stiamo per cominciare un'altra. Il mio obiettivo è sempre mostrare una prima stagione in cui il nemico da combattere è dentro di te, David ha imparato a conoscere l'entità dentro di lui. La seconda stagione lo vedrà impegnato a combattere contro quest'entità che adesso sappiamo essere una persona. Però non mi piace mostrare la via più semplice per andare da un punto A a un punto B, così volevo complicare le cose facendo scomparire David proprio nel momento in cui sta per mettersi sulle tracce dello Shadow King. Se volete sapere chi si cela dietro la sfera, credo che questo sarà uno dei misteri che esploreremo nella stagione 2".

E se la sfera in questione fosse l'Equinox menzionato (ma mai spiegato) dalla Division 3? I dieci nuovi episodi della seconda stagione di Legion, che verranno girati in California, arriveranno sul piccolo schermo nel 2018. Solo allora i segreti verranno svelati.

