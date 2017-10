Legends of Tomorrow: uno dei supereroi dirà addio allo show

Uno dei protagonisti di Legends of Tomorrow dirà addio alla serie durante la terza stagione.

Secondo quanto riporta il sito Deadline l'attore Victor Garber, infatti, si trasferirà presto da Vancouver, dove sono in corso le riprese del progetto per il piccolo schermo, a New York per iniziare le prove del musical Hello, Dolly! che interpreterà a Broadway accanto a Bernadette Peters a partire dal 20 gennaio.

Gli autori sapevano da tempo dell'impegno dell'interprete di Martin Stein/Firestorm e hanno ideato un modo per far uscire di scena il personaggio.

Lo show tratto dai fumetti della DC va in onda ogni martedì sugli schermi americani di The CW.

