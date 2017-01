Legends of Tomorrow: la verità sul ritorno di Rip Hunter nel trailer esteso

La seconda parte della stagione 2 di Legends of Tomorrow, al via il 24 gennaio su The CW, dovrà fornire molte risposte. Si comincia con il nuovo full trailer, diffuso dalla rete americana, in cui scopriamo la verità su cosa sia accaduto a Rip Hunter e in più ritroviamo la Legion of Doom.

L'episodio del 24 gennaio si intitolerà Raiders of the Lost Art. La serie DC è stata rinnovata per una nuova stagione in arrivo in autunno.

