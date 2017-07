Leatherface: il primo trailer dell'horror prodotto da Lionsgate

La Lionsgate, in collaborazione con Millenium Films, ha diffuso online il primo trailer dell'horror Leatherface, il nuovo capitolo del franchise Non aprite quella porta.

La storia sarà ambientata negli anni che procedono l'ormai famoso massacro al centro degli eventi, quando il figlio minore della famiglia Sawyer viene ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo essere stato coinvolto nella morte della figlia dello sceriffo. Dieci anni dopo il ragazzo rapisce una giovane infermiera e fugge insieme ad altri tre pazienti, dando il via a una caccia all'uomo e a una scia di sangue che lo trasformerà nel killer al centro della saga.

La regia è stata firmata da Julian Maury e Alexandre Bustillo, mentre la sceneggiatura è firmata da Seth M. Sherwood. Fanno parte del cast Stephen Dorff, Vanessa Grasse, Sam Strike e Lili Taylor.

Il film arriverà il 21 settembre su DIRECTV e il 20 ottobre in sala.

Home News Leatherface: il primo trailer dell'horror...