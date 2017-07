Leatherface: il prequel di Non aprite quella porta uscirà in Italia il 14 settembre

Leatherface è l'horror che racconta le origini di una delle figure più terrificanti del cinema, Leatherface appunto o, come meglio lo conosce il pubblico italiano, Faccia di cuoio, protagonista sadico e crudele della saga cinematografica cult Non aprite quella porta.

Nel 1974 l'uscita di Non aprite quella porta, un horror autoprodotto dall'allora sconosciutoTobe Hooper, provocò un profondo turbamento nel pubblico di tutto il mondo. La storia prendeva spunto dalla figura del serial killer Ed Gein che uccideva le sue vittime e poi riutilizzava la loro pelle per creare svariati oggetti e indumenti tra cui una maschera. Il film ha fatto epoca ridefinendo il concetto di terrore ed è stato così significativo nel suo genere che dopo più di quarant'anni è ancora considerato uno dei film horror più celebri e discussi, ispirando poi un'intera generazione di filmmaker.

Leatherface non è un remake di Non aprite quella porta, ma è una storia originale che indaga sull'origine della saga e scava alle radici della nascita del suo iconografico personaggio con una narrazione quasi lirica. Il film, crudo e violento, vuole raccontare attraverso sfumature viscerali, una componente emotiva appassionante, una dimensione di rapporti complessa e forte, le implicazioni psicologiche che hanno portato un ragazzo particolarmente fragile a compiere atti di efferata brutalità diventando il mostro che tutti noi conosciamo.

Leatherface, che vede il coinvolgimento diretto di Hooper in qualità di produttore esecutivo, è diretto dai francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury.

Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all'inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto come Leatherface, o Faccia di cuoio.

Leatherface arriverà nelle sale italiane il 14 settembre con M2 Pictures. Di seguito il poster italiano del film.

