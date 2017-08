Il Trono di Spade e il Leak HBO: il network offre 250.000 dollari agli hacker

L'ultimo attacco degli hacker ai server HBO è stato di proprorzioni tali da aver compromesso migliaia di documenti. Gli hacker hanno ottenuto episodi inediti di Ballers, Room 104 e Insecure, ma soprattutto materiale su Il trono di spade, oltre alle identità e alle informazioni personali degli impiegati del canale americano.

HBO, dopo aver ricevuto ulteriori minacce, sta provando a contrattare con il gruppo di criminali informatici. Secondo Variety, il canale ha offerto 250.000 dollari agli hacker, da pagare tramite un white hat (un hacker che si oppone all'abuso dei sistemi informatici), nonostante le richieste fossero di diversi milioni di dollari. Molti dicono che sia semplicemente una tattica per prendere tempo per organizzare meglio la situazione.

Non si assisteva a un'operazione pirata di questo tipo dal 2014, quando l'uscita del film The Interview di James Franco e Seth Rogen ha portato numerosi hacker ad accanirsi sulla Sony, ottenendo informazioni personali, milioni di email, notizie sulle perplessità su The Amazing Spider-Man e i problemi del budget di 007 Spectre.

