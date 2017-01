Le Bureau - Sotto Copertura: la serie francese da stasera in prima tv su Sky Atlantic HD

Patrizio Marino

Sulla scia di un grande successo internazionale arriva in Italia in prima tv Le Bureau Des Legends - Sotto Copertura, considerata la miglior serie francese mai prodotta. Il debutto italiano è previsto lunedì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic HD con i primi due episodi.

Il titolo francese della serie Le Bureau des Légendes evoca il nome degli agenti di un particolare ufficio della DSGE francese (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) a cui viene assegnata una falsa identità e che per lungo tempo vivono in paesi stranieri con l'obiettivo di trovare fonti affidabili. Basata su testimonianze reali di ex spie francesi e ispirato ad eventi contemporanei, la serie racconta la storia di un uomo, Guillaume "Malotru" Debailly ( interpretato da Mathieu Kassovitz) funzionario dell'intelligence che torna a Parigi dopo sei anni da agente sotto copertura in Siria. Diviso tra l'amore e la fedeltà, abituato a vivere nella menzogna, Malotru deve affrontare la sfida di ritornare alla vita normale, di riprendere le relazioni con la ex moglie, la figlia, i colleghi, di rientrare nella sua vecchia , reale identità.

Nel cast accanto a Mathieu Kassovitz anche Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker, Sara Giraudeau, Florence Loiret Caille, Jonathan Zaccaï. La serie è stata girata alla Città del cinema di Saint-Denis, nella periferia di Parigi, ma la vera DGSE, pur non essendo coinvolta in nessun modo nella produzione, ha permesso agli scenografi di effettuare dei sopralluoghi nella sua sede. Gli episodi della seconda stagione sono stati girati nel novembre 2015, all'epoca degli attentati terroristici a Parigi e, inevitabilmente, la realtà è entrata di prepotenza nella finzione.

