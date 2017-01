Le avventure di Hooten & The Lady, da stasera in prima visione assoluta su Sky Uno HD

Patrizio Marino

Si arricchisce la programmazione di Sky Uno HD, canale leader dell'intrattenimento e "casa" degli show più seguiti come X Factor, MasterChef, #EPCC, 4 Ristoranti. Arriva, infatti, per la prima volta sul canale un contenuto seriale originale: Le avventure di Hooten & The Lady, produzione originale Sky UK, attesa al debutto il 13 gennaio, in onda ogni venerdì dalle 21.15 su Sky Uno HD.

Si tratta di un action drama, che il quotidiano britannico The Guardian ha definito come "Un Indiana Jones accattivante e provocante", con i due protagonisti Michael Landes (CSI: Scena del crimine) e Ophelia Lovibond (Elementary) fianco a fianco in giro per il mondo, da Roma all'Amazzonia, passando per i Caraibi e l'Egitto. Una produzione capace di mixare l'intrigo e l'avventura con il buonumore e un originale gusto comedy, che si differenzia dalle tante recenti produzioni seriali, dominate da toni più oscuri e drammatici.

I protagonisti della serie sono Ulysses Hooten, un americano "dall'oscuro passato, che spesso risolve situazioni difficili con lo humour", come lo descrive lo stesso Michael Landes, attore che gli dà il volto, e Lady Alex Lindo-Parker, curatrice del British Museum di Londra, una persona "esattamente all'opposto di Hooten - racconta l'attrice Ophelia Lovibond - meticolosa, seria e precisa, mentre lui è spericolato, irresponsabile e sfrontato. Spesso condivideranno lo stesso obiettivo, ma sicuramente non la via per raggiungerlo".

Una coppia nata casualmente che si ritroverà a viaggiare da una parte all'altra del mondo alla ricerca di tesori nascosti; ognuno degli 8 episodi è infatti ambientato in una location differente: si parte dall'Amazzonia, dove i due esploratori si imbattono in El Dorado, la città dell'oro perduta, ci si spingerà fino all'Egitto, per trovare la tomba di Alessandro Magno, il Bhutan, alla ricerca di un rotolo antico scritto da Buddha, l'Etiopia, dove dovranno decodificare un mistero di proporzioni bibliche, la Russia, a caccia di un esemplare sperduto di uova Fabergé, la Cambogia, sulle tracce di un'inestimabile gemma Hindu, il gioiello Cintamani, per finire ai Caraibi, alla ricerca del bottino del capitano dei pirati Henry Morgan.

E si passerà anche dall'Italia, precisamente da Roma. I due cercatori di tesori attraverseranno la Capitale su una vespa "vinta ad una partita a scopa" alla ricerca dei Libri Sibillini: piazza Navona, il Colosseo, piazza San Pietro, il Pantheon, Castel Sant'Angelo saranno la strepitosa scenografia dell'episodio girato nella città eterna. Il viaggio romano sarà inoltre arricchito da un pizzico d'ironia: The Lady visiterà uno scavo sotto il colle capitolino e avrà solo una settimana per raccogliere dei prestigiosissimi reperti; una fretta giustificata dalla studiosa locale dal fatto che "la metro C dovrebbe passare qui già da 30 anni".

