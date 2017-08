Le 100 commedie migliori di sempre in una classifica della BBC

BBC Culture ha compiuto un sondaggio tra 253 critici cinematografici, un campione statistico composto da 118 donne e 135 donne provenienti da 52 nazioni diverse, per capire quali sono le migliori 10 commedie mai realizzate.

I risultati dimostrano che il senso dell'umorismo cambia in base alla nazione di appartenenza, dimostrando inoltre che alle volte la traduzione non aiuta a mantenere la comicità originale.

Tra i titoli illustri rimasti esclusi dalle prime dieci posizioni ci sono Il grande dittatore e Tempi moderni di Charlie Chaplin, Monty Python e il Sacro Graal e Il grande Lebowski.

Al posto più basso in classifica troviamo quindi Come vinsi la guerra del 1926, per proseguire poi con This is Spinal Tap diretto da Rob Reiner, Play Time - Tempo di divertimento di Jacques Tati e L'aereo più pazzo del mondo.

Terry Jones conquista con il suo Brian di Nazareth il sesto posto, preceduto da La guerra lampo dei fratelli Marx di Leo McCarey e il grande classico Ricomincio da capo.

La top 3 si apre con il grande classico Io e Annie diretto da Woody Allen, preceduto da Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, uno dei capolavori di Stanley Kubrick.

La miglior commedia di sempre, secondo i critici, è invece A qualcuno piace caldo del regista Billy Wilder.

Potete scoprire tutte le 100 posizioni e le analisi dei critici sul sito della BBC.

