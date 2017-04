Laura Dern tra le possibili candidate alla presidenza dell'Academy?

Tra qualche mese si svolgeranno le elezioni per scegliere il nuovo presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Cheryl Boone Isaacs è infatti vicina alla conclusione del suo mandato, che terminerà a luglio, e tra i potenziali candidati sembra esserci anche l'attrice Laura Dern.

La star potrebbe quindi diventare la quarta donna a occuparsi del prestigioso incarico dopo Bette Davis, Fay Kanin e la Isaacs.

Laura potrebbe contare anche sull'appoggio di Dawn Hudson, amministratore delegato dell'Academy.

Tra i potenziali rivali della Dern ci sono anche il regista Phil Alden Robinson, il casting director David Rubin e il costumista Jeffrey Kurland. I nomi dei candidati dovrebbero essere diffusi ufficialmente nei prossimi giorni e i risultati delle elezioni verranno diffusi a luglio.

Laura, recentemente, è stata tra una protagonista della serie Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

