L'attacco dei giganti: David Heyman produttore del film della Warner?

La Warner Bros sembra stia per ottenere i diritti per realizzare un nuovo adattamento cinematografico del manga L'attacco dei Giganti, dopo i progetti animati e una versione live action giapponese. Il progetto dovrebbe essere affidato al produttore David Heyman, già autore dei successi legati ai film di Harry Potter e del recente Animali fantastici e dove trovarli.

La creazione di Hajime Isayama si svolge in un mondo in cui gli esseri umani sopravvissuti vivono in una serie di città collegate tra loro, isolate da enormi mura costruite per tenere all'esterno di quelle aree i Giganti. Le pericolose creature hanno infatti divorato una percentuale molto alta della popolazione.

I protagonisti sono Eren Jaeger e la sua sorella adottiva Mikasa Ackermann, le cui vite vengono stravolte dall'attacco di un gigante che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della loro madre.

