L'astronauta Paolo Nespoli presenta docufilm su Missione Expedition 52/53

L'astronauta Paolo Nespoli aprirà le porte della casa comune dello spazio per condurre gli appassionati dietro le quinte di Expedition, docufilm prodotto da Omnia Gold Studios Production per la regia di Alessandra Bonavina con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la Nasa che si propone di raccontare le difficoltà, le sfide presenti e future e i retroscena della missione spaziale Expedition 52/53 prevista per fine luglio, con vantaggi e ripercussioni sugli aspetti più direttamente legati al benessere futuro dell'uomo.

L'evento si svolgerà venerdì, dalle 19.00 alle 22.30, a Roma, nella sede di Omnia Gold Studios Production. "La possibilità di documentare le varie fasi dell'addestramento, dall'esercitazione nei simulatori, l'addestramento aereo, gli esperimenti, il lavori degli addestratori e di tutti i professionisti che contribuiscono all'organizzazione della missione - si legge in una nota degli organizzatori - saranno utili al fine di ricostruire fedelmente la realtà di quello che c'è dietro una missione spaziale oltre a testimoniare l'importante lavoro e la cooperazione tra le Agenzie Spaziali dei diversi Paesi che hanno permesso all'uomo di andare nello spazio per esplorare, conoscere e imparare cose importanti per migliorare la vita sulla Terra ma è anche un passo avanti verso una sfida più ambiziosa, una missione umana su Marte".

