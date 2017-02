Lapham Rising: Frank Langella protagonista del film

Frank Langella sarà il protagonista dell'adattamento del romanzo Lapham Rising, scritto da Roger Rosenblatt. L'autore si occuperà anche della sceneggiatura del film.

Le riprese inizierano negli Hamptons in primavera, con la regia di Charlie Kessler. La produzione sarà invece curata da BCDF Pictures e Kerry Orent.

La storia ha come protagonista Harry March: uno scrittore in pensione la cui vita subisce una svolta quando un miliardario inizia a costruire una casa di grandi dimensioni poco distante dalla sua proprietà. Fino a quel momento Harry ha condotto una vita pacifica insieme al suo cane Hector, ma l'entrata in scena del miliardario diventa per lui un simbolo della corruzione e degli eccessi che hanno rovinato la civiltà moderna, portandolo quindi a dichiarare guerra al potenziale vicino.

Langella ha conquistato nel 2016 il suo quarto Tony Award per la sua interpretazione nello spettacolo The Father ed è stato protagonista con Billy Crudup del film Youth in Oregon.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Lapham Rising: Frank Langella protagonista del...