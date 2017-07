Lana Condor star della commedia romantica To All the Boys I've Loved Before

Lana Condor, recentemente apparsa in X-Men: Apocalisse, sarà la protagonista del film To All the Boys I've Loved Before, tratto dal romanzo scritto da Jenny Han.

Le riprese sono iniziate a Vancouver e il progetto è diretto da Susan Johnson, mentre la sceneggiatura è firmata da Sofia Alvarez.

La giovane star avrà la parte di Lara Jean Covey, un'appassionata di romanzi d'amore che trascorre molto del suo tempo libero leggendo. La sua vita sentimentale cambia radicalmente quando il contenuto di una scatola che contiene le lettere d'amore scritte pensando ai ragazzi per cui ha avuto una cotta vengono consegnate ai "destinatari". Lara Jean finge quindi di essere fidanzata con uno di loro per evitare il confronto con le presenze del suo passato, ma la situazione potrebbe essere delle svolte inaspettate.

Fanno parte del cast John Corbett nel ruolo del padre della ragazza, Noah Centino, Janel Parrish, Israel Broussard, Anna Catchart e Andrew "King Bach" Bachelor.

