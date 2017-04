"L’altro volto della speranza" di Aki Kaurismaki inaugura stasera Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017

Sarà l'anteprima nazionale del film L'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki a inaugurare l'edizione 2017 del Lucca Film Festival e Europa Cinema oggi, domenica 2 aprile al cinema Astra di Lucca (ore 20,30). A introdurre il film sarà l'attore protagonista del film Sherwan Haji. Il film Orso d'Argento per la Miglior Regia all'ultima Berlinale, nei cinema d'Italia il 6 aprile per Cinema di Valerio De Paolis, sarà una vera e propria anteprima per il pubblico. Il film è una commedia surreale e poetica che vede incrociarsi le strade di un rifugiato siriano appena sbarcato a Helsinki e di un commesso viaggiatore finlandese con l'hobby del gioco d'azzardo. Un campionario umano gentile e periferico, descritto da Kaurismaki con la consueta ironia e sconfinato affetto.

La prima giornata del festival, tra gli eventi speciali, vede in piazza del Giglio, alle 19,30, la proiezione del film muto Storia di erbe fluttuanti" di Yasujiro Ozu del 1934 (bianco e nero) e un concerto dell'ensemble strumentale dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini", diretto dal Maestro Mazzoli, e prodotto dal Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, dal Museo MAXXI di Roma. Il programma del festival parte al cinema Centrale di Lucca, alle ore 15, con la proiezione di Assassini nati di Oliver Stone (1994), una delle pellicole più sconvolgenti e visionarie della storia del cinema, un potente 'j'accuse' nei confronti della società capitalista postmoderna. A seguire il concorso lungometraggi, alle ore 17, con la proiezione di Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau di Mathieu Denis, Simon Lavoie (Canada, 2016), sulla storia di quattro ventenni dal Québec che rifiutano il mondo in cui vivono. Tre anni dopo l'implosione del movimento di protesta "Maple Spring", ricorrono a una forma di vandalismo che gradualmente li avvicina al terrorismo. Per informazioni: www.luccafilmfestival.it.

