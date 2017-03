L'alba dei morti dementi: Nick Frost svela come è stato ideato il film

Nick Frost ha svelato un dettaglio piuttosto curioso del film L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead, di cui è protagonista insieme a Simon Pegg.

I due amici, sceneggiatori e attori sembra abbiano infatti gettato le basi della trama del lungometraggio su conversazioni realmente avvenute in cui hanno parlato di come avrebbero affrontato una potenziale invasione di morti viventi sulla Terra.

Nick ha raccontato: "Una parte del film L'alba dei morti dementi è basata sulle riflessioni fatte con Simon Pegg su quello che sarebbe accaduto in caso di apocalisse zombie. Credetemi oppure no, stranamente ho pensato a una via di fuga. C'è un luogo dove alle volte vado a portare il cane, dove penso che potrei ad esempio nascondere una tenda".

L'attore ha proseguito: "Lì c'è un fiume, potrei pescare. La madre di mio figlio, la sua famiglia ha una casa su un'isola molto piccola sul mar Baltico, quindi ritengo che potrei persino avere una casa su una barca".

I progetti di Simon e Nick sono poi stati sviluppati in modo originale fino a creare l'idea di rifugiarsi in un pub e trascorrere lì il proprio tempo, spunto narrativo che ha dato vita a un cult del cinema.

