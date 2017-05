Lake Como Film Festival, la quinta edizione si svolgerà dal 24 giugno - 16 luglio 2017

Patrizio Marino

A caratterizzare la prossima edizione del Festival documentari, fiction, video di ricerca e cortometraggi tutti accomunati dalle ambientazioni paesaggistiche, ma anche approfondimenti, eventi speciali e incontri con gli autori: una proposta di qualità incentrata sul fascino dei luoghi reali e virtuali, dove le suggestioni naturali e le sedimentazioni culturali proprie del territorio, come di paesi lontani, vogliono essere spunti di riflessione per gli appassionati di cinema e non. In tal senso, il Lake Como Film Festival amplia e sottolinea la sua vocazione itinerante sperimentando e proponendo un percorso dove gli elementi urbani e naturali, tipici del territorio, si alterneranno fuori e dentro lo schermo.

La prima parte del Festival (24 giugno - 6 luglio) si svolgerà negli spazi dell'Università di Sant'Abbondio, dove sarà presentato Longscape (25 giugno - 3 luglio), concorso internazionale di cinema di paesaggio, la sezione Cinema in piazza (25 - 26 giugno; 1 - 2 - 8 - 9 luglio, ore 21.30), invece, sarà ospitata in Piazza Grimoldi, mentre il lato destro e sinistro del Monumento ai Caduti accoglierà un doppia proiezione incentrata sul legame tra cinema e architettura (6 luglio, ore 21.30).

La seconda parte del Lake Como Film Festival (9 - 16 luglio) proporrà Lungo la riva. Il paesaggio nelle arti visive, approfondimento dedicato al rapporto tra uomo e paesaggio, che farà tappa a Villa Gallia, ai Giardini di Villa Olmo, a Villa del Grumello, a Villa Sucota e a Villa Fiori con una serie di conferenze, proiezioni e incontri con gli autori. Dal 10 al 16 luglio i comuni di Albese con Cassano, Cernobbio, Gravedona, Nesso, Carate Urio, Lezzeno e Zelbio per 7 giorni ospiteranno 7 troupe che parteciperanno al concorso di cortometraggi FilmLakers. Spazio anche all'esplorazione del territorio che circonda e completa il paesaggio urbano nei tre weekend del Festival con la visita sui set dei film girati a Villa Balbianello (Lenno), il videotrekking a Monte Generoso e la visita guidata a Nesso.

LUNGO LA RIVA. Il paesaggio nelle arti visive

10 film, conferenze, incontri con gli autori. Dall'Hangar di Como alla Riva di Cernobbio: Aero Club Como, Villa Gallia, Giardini di Villa Olmo, Villa del Grumello, Villa Sucota, Villa Flori e Riva di Cernobbio.

4 incontri ore 18.30. 8 proiezioni ore 21.30

Le proiezioni della notte: 2 appuntamenti ore 24.00

10 - 16 luglio 2017

FILMLAKERS Concorso cortometraggi sul Lago di Como

7 troupe, 7 comuni, 7 giorni per 7 minuti di film

Albese con Cassano, Cernobbio, Gravedona, Nesso, Carate Urio, Lezzeno e Zelbio.

Nei fine settimana

ESTERNE GIORNO. Visite guidate sul territorio

Lenno: visita sui set dei film girati a Villa Balbianello

Monte Generoso: videotrekking Nesso: visita guidata

