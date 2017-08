Lady Bird: le prime foto del film diretto da Greta Gerwig con Saoirse Ronan

L'attrice Greta Gerwig ha debuttato alla regia con il film Lady Bird, che verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival. Il progetto ha come protagonista Saoirse Ronan nel ruolo di una liceale di Sacramento che sogna di allontanarsi dalla sua famiglia, e dalla città di provincia in cui è cresciuta, e studiare a New York.

Il lungometraggio debutterà nelle sale americane il 10 novembre, distribuito da A24.

Nell'attesa ecco le prime due immagini ufficiali:

