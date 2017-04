Sarà Fede Alvarez, recentemente regista di Man in the Dark, a occuparsi del reboot di Labyrinth - Dove tutto è possibile che verrà prodotto dalla TriStar Pictures.

Il progetto verrà scritto da Jay Basu insieme al filmmaker e la storia raccontata sul grande schermo sarà ambientata nell'universo del film originale.

Il progetto non sarà un remake e potrebbe avere delle caratteristiche simili a uno spinoff del cult con Jennifer Connelly e David Bowie, diretto da Jim Henson nel 1986.

Alvarez ha dichiarato: "Labyrinth è uno dei film più importanti della mia infanzia e mi ha fatto innamorare del cinema. Non potrei essere più entusiasta di come sono ora all'idea di espandere l'incredibile universo di Jim Henson e portare una nuova generazione di spettatori nel mondo di Labyrinth".

Nel lungometraggio degli anni '80 la giovane Sarah deve salvare il suo fratellino, offerto per sbaglio al malvagio Jareth, e per farlo deve affrontare ostacoli e pericoli in un mondo magico e fantastico.

Home News Labyrinth: Fede Alvarez sarà il regista del reboot