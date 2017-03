La Zona Morta: James Franco narratore dell'audiolibro del romanzo di Stephen King

Cristiano Ogrisi

La zona morta è uno dei romanzi più noti della lunga carriera di Stephen King. Uscito nel 1979, è diventato un film nel 1983 grazie a David Cronenberg, con Christopher Walken e Brooke Adams e successivamente anche una serie TV, ma solo nel 2017 diventerà un audiolibro. Entertainment Weekly riporta che sarà distribuito da Simon & Schuster Audio il 25 aprile e il narratore sarà James Franco. Stephen King ha lodato Franco, già protagonista di 22.11.63:

"James è un ottimo attore. Sapevo che avrebbe catturato perfettamente l'atmosfera e la voce giusta per La zona morta."

L'attore americano ha dichiarato:

"King è uno degli autori più piacevoli da leggere e da ascoltare. Ti guida benissimo con le sue parole. Nonostante siamo di generazioni diverse, tutte le sue influenze e tutti i suoi riferimenti sembrano le stesse cose che influenzano e ispirano anche me."

Nel romanzo - e nel film - Johnny Smith, professore di letteratura, resta per cinque anni in coma per un incidente. Al suo risveglio, scopre di avere un terribile potere: riesce a "vedere" il passato ed il futuro delle persone con le quali entra in contatto fisico. Questo "dono" però lo sfinisce a poco a poco, risucchiando tutte le sue energie e la sua vitalità, ma può anche essere estremamente utile al prossimo quando gli permette di fermare un assassino o salvare la vita a qualcuno. Johnny vuole liberarsi da quella che per lui è una trappola, ma non ha la minima idea di come fare e inoltre stringendo la mano ad un candidato alla presidenza scopre che sarà lui a provocare un conflitto nucleare.

