La vita di Danny Trejo verrà raccontata in Inmate #1

Il regista Brett Harvey sta collaborando con Danny Trejo per realizzare Inmate #1, un progetto biografico dedicato alla star.

La produzione del lungometraggio è attualmente in corso in California e seguirà la vita e la carriera di Trejo, coinvolto anche come produttore. Sul grande schermo si assisterà quindi agli anni in cui Danny ha avuto a che fare con droga, rapine e prigione, mostrandone l'ascesa verso la fama.

Trejo è cresciuto a Pacoima, in California, insieme allo zio, un drogato e rapinatore. A 12 anni Danny aveva già provato l'eroina, mentre a 15 ha vissuto il primo periodo dietro le sbarre. A 23 è stato condannato per aver venduto dell'eroina a un agente sotto copertura e, una volta in prigione, ha iniziato a essere attivo nei combattimenti tra detenuti. Dopo essere stato rilasciato ha però deciso di cambiare radicalmente vita e ha iniziato a lavorare come allenatore di boxe e aiutando i teenager alle prese con la dipendenza da droga. Nel 1985 ha poi iniziato a lavorare per il cinema, insegnando il pugilato a Eric Roberts.

Home News La vita di Danny Trejo verrà raccontata in Inmate...