La Torre Nera: svelata la durata, ed è sorprendentemente corta!

Adesso sappiamo finalmente quanto durerà La Torre Nera, adattamento della saga di culto firmata da Stephen King e in certo senso la notizia ci sorprende. Di fronte alle durate fiume di certi action e comic movie, la pellicola diretta da Nikolaj Arcel durerà "solo" 95 minuti.

La saga di Stephen King è tutto tranne che breve nel suo complesso, ma i primi libri che la compongono, a partire da L'ultimo cavaliere, sono in realtà piuttosto brevi. A quanto pare il film condenserà alcuni dei punti fondamentali - nei trailer vediamo l'arrivo del Pistolero nel nostro mondo, mentre di fatto vi entra solo nel secondo romanzo - e svelerà chi è il Pistolero, chi è l'Uomo in Nero e perché la Torre è così importante. Una breve durata potrebbe essere il modo migliore per introdurci nella saga senza troppi traumi.

La Torre Nera vede protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey nei ruoli del Pistolero Roland Deschain e dell'Uomo in Nero, la nemesi del protagonista. Fanno parte del cast anche Fran Kranz che interpreterà Pimli, il braccio destro del villain, Abbey Lee che si calerà nei panni di Tirana e il giovane Jake Chambers, interpretato da Tom Taylor.

La Torre Nera arriverà al cinema a partire dal 10 agosto 2017.

