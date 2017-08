La Torre Nera: la serie tv sarà "totalmente canone" e aderirà ai romanzi di Stephen King

Quando in un primo tempo il progetto legato a La Torre Nera era stato presentato, si era parlato di adattamenti molteplici su media diversi, cinema, televisione e fumetti. Adesso il regista del film in arrivo, Nikolaj Arcel, è tornato a parlare della serie tv che, in teoria, dovrebbe essere trasmessa nell'arco di tempo che separerà i film. Se lo show entrerà in produzione, Arcel assicura che sarà pieno canone e sarà molto più aderente ai libri di Stephen King dei film.

La serie tv verrà prodotta da Sony Pictures e Media Rights Capital, ma solo in caso di successo economico de La Torre Nera, in uscita nelle sale italiane a partire dal 10 agosto.

"La serie è già stata scritta. Io ho collaborato alla stesura del pilot, ho fornito alcune idee per la prima stagione e mi sono occupato anche del secondo episodio. Sarà fantastica. Con il film abbiamo cercato di creare un'introduzione, abbiamo realizzato un film che fosse indipendente, che potesse vivere da solo, ma lavorare alla serie tv ci ha permesso di restare dentro il canone. Sarà un viaggio nel passato. Sarà molto aderente a La sfera del buio e ad alcune parti de L'ultimo cavaliere. E' stato bello poter usare alcune battute e alcuni dialoghi citandoli direttamente, o usare i personaggi come sono nei libri. Da fan, è stato molto emozionante."

Leggi anche: Stephen King: i 10 migliori film tratti dai suoi romanzi

A quanto pare, se la serie verrà prodotta, resterà aderente a La sfera del buio, quarto romanzo della saga. Il libro è una sorta di prequel in cui si rivela come il pistolero Roland Deschain abbia ottenuto le sue pistole. Nella serie dovrebbe fare ritorno Idris Elba e con lui anche Tom Taylor, che ne La Torre Nera interpreta Jake Chambers. Nessuna notizia sulla possibile presenza di Matthew McConaughey.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Torre Nera: la serie tv sarà "totalmente...