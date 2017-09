La Torre Nera, Idris Elba: "Non mi interessano le critiche"

L'attore Idris Elba non sembra particolarmente interessato alle critiche ricevute dal film, tratto dai romanzi di Stephen King, La Torre Nera, come ha dichiarato durante un'intervista.

L'interprete di Roland ha infatti spiegato: "Alla fine tutti hanno un'opinione e va bene. Posso immaginare che un film come La Torre Nera - se si conosce qualcosa sulla letteratura - sia tratto da un libro davvero difficile da riassumere ed è sicuramente un romanzo complicato da adattare. Fino a quando una delle persone che lo hanno criticato non lo adatta e compie un lavoro grandioso non sono interessato a quello che dicono".

Elba ha inoltre ammesso che non ha alcuna anticipazione riguardante il futuro del franchise: "Se devo essere davvero onesto non so nulla della serie tv e non sono certo di a che punto siano con quel progetto, ma non potrei dirvi nulla di quello che accadrà. Per quello che so il film ha ottenuto delle critiche contrastanti, alcuni l'hanno amato e altri l'hanno odiato, quindi non si può sapere".

