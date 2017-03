La Storia Infinita: Atreyu sommerso dai debiti a causa di un incidente sul set del film

Cristiano Ogrisi

Atreyu è stato uno dei piccoli guerrieri cinematografici preferiti negli anni '80, le sue peripezie ne La storia infinita sono nella memoria di grandi e piccini, ma purtroppo le avventure con il cavallo Artax e il fortunadrago Falkor sono state pagate a duro prezzo. L'attore Noah Hathaway, infatti, sta ancora combattendo con gli infortuni alla colonna vertebrale subiti sul set, quando un cavallo lo ha schiacciato procurandogli delle lesioni ad alcune vertebre, facendogli spendere più di un milione di dollari nel corso degli ultimi trent'anni.

"Non ha più soldi, la sua ultima chirurgia vertebrale l'ha mandato 184mila dollari in rosso. Il suo vicino di casa ha aperto un GoFundMe account per provare a tirare su 200mila dollari così da coprire le spese. Se Noah raggiunge quella cifra, gli altri 16mila andranno al veterinario, perchè Cash, il suo bulldog, ha delle brutte cisti da rimuovere."

Hathaway non è più tornato a recitare dopo La storia infinita fino al 1994 con una parte da adulto in To Die, to Sleep, per poi tornare nel 2011 in Mondo Holocausto! e nel 2016 nei panni di Atreyu per una pubblicità per Spotify.

