La star di Riverdale Lili Reinhart si scusa per il post di Halloween "razzista"

La star di Riverdale Lili Reinhart è stata costretta a scusarsi dopo essere finita nell'occhio del ciclone per via di un posto pubblicato su Twitter in vista di Halloween.

Nel post la Reinhart scrive: "Ho trovato il mio costume di Halloween!! Ispirato al colore della mia anima." Il post è accompagnato dalla foto di una donna- forse una strega - la cui pelle è interamente tinta di nero. La scritta innocente è stata però interpretata come un messaggio razzista, così la star ventunenne è stata costretta a scusarsi e spiegare il significato del post che è stato prontamente rimosso.

For those curious. She was joking about doing blackface for Halloween. pic.twitter.com/silTFxCctE — Perez (@ThePerezHilton) 22 ottobre 2017

I apologize. Never meant any harm. I can see how it could've been misinterpreted. — Lili Reinhart (@lilireinhart) 22 ottobre 2017

