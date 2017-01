La spia che venne dal freddo: nuova serie AMC scritta da Simon Beaufoy

Cristiano Ogrisi

La AMC ha appena vinto tre Golden Globes per la sua miniserie The Night Manager, basata su un romanzo di John Le Carré.

E oggi l'emittente ha comunicato che Simon Beaufoy, già sceneggiatore di The Millionaire e Full Monty, si sta occupando dello script di La spia che venne dal freddo, romanzo di spionaggio dello scrittore inglese, datato 1963.

L'uscita è prevista per il 2018, in co-produzione tra AMC, BBC e The Ink Factory. Il racconto, ambientato nel 1962 in piena Guerra Fredda, vede Alex Leamas, un membro dell'intelligence inglese amante dell'alcool i cui collegamenti con Berlino Est sono a pezzi. I suoi agenti sono o scappati o morti, vittime dell'efficace e spietato ufficiale Hans-Dieter Mundt. Leamas viene richiamato a Londra dove gli viene offerta una possibilità di vendicarsi.

Joel Stillerman, presidente della programmazione AMC, ha commentato:

"John Le Carré è uno dei maestri del nostro tempo, e avere l'opportunità di portare di nuovo le sue pagine sullo schermo è un assoluto privilegio."

