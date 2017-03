La principessa e l'aquila, da settembre al cinema con la voce di Lodovica Comello

Patrizio Marino

La principessa e l'aquila, l'emozionante film d'esordio di Otto Bell che ha incantato il Sundance Film Festival, arriverà nei cinema italiani a settembre.

Nella sua versione originale, il regista Otto Bell si era affidato all'attrice britannica Daisy Ridley (Star Wars: Il risveglio della forza) come voce narrante del film. I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection sono oggi lieti di annunciare che a prestare la sua voce per l'edizione italiana del film sarà la giovane e talentuosa Lodovica Comello, cantante (da poco finalista al Festival di San Remo con il brano "Il cielo non mi basta"), attrice (Violetta, Poveri ma ricchi) e conduttrice televisiva (Italia's Got Talent, Singing in the Car).

Ambientato nel suggestivo scenario dei monti Altai, il film racconta la straordinaria storia vera di Aisholpan. Sulle montagne della Mongolia, l'addestramento dell'aquila è una tradizione millenaria esclusivamente maschile che si tramanda di padre in figlio. Ma Aisholpan non ci sta: ha solo tredici anni, eppure ha già deciso di diventare la prima addestratrice di aquile del Paese. Sotto la guida esperta di suo padre, la ragazza supererà ogni ostacolo che le si porrà di fronte, imparerà ad accudire la sua aquila e a farla volare, fino a dimostrare tutto il suo talento partecipando al Festival annuale che mette in competizione i più grandi addestratori della Mongolia.

Di grande potenza visiva, girato con tecniche innovative che ci portano a contatto con la magica natura delle montagne e dei cieli della Mongolia, La principessa e l'aquila racconta un'incredibile storia vera, un'emozionante avventura per tutta la famiglia sull'amicizia, la ribellione e il coraggio che ci vuole per spiccare il volo.

Il film ha partecipato con successo a numerosi festival in tutto il mondo, dal Sundance a Telluride, da Toronto alla Festa del Cinema di Roma, raccogliendo il plauso del pubblico e della critica e una candidatura al BAFTA, l'Oscar del cinema britannico, come Miglior Documentario. La principessa e l'aquila, l'appassionante racconto di Otto Bell, arriverà nei cinema italiani a settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection con la voce di Lodovica Comello.

Home News La principessa e l'aquila, da settembre al cinema...