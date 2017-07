La Piccola Bottega degli Orrori: Rebel Wilson protagonista del remake?

Rebel Wilson e Josh Gad potrebbero essere protagonisti del remake di La piccola bottega degli orrori. L'attrice, famosa per la serie Pitch Perfect, dovrebbe interpretare il ruolo di Audrey, mentre Gad sarà Seymour, anche se la Warner Bros non ha ufficializzato alcun contratto. Greg Berlanti sarà il regista della nuova versione del film cult e la sceneggiatura sarà scritta da Matthew Robinson.

Il lungometraggio aveva debuttato sugli schermi nel 1960 con la regia di Roger Corman, la storia ruotava intorno al goffo Seymour e a Audrey II, una pianta carnivora che si nutre solo di sangue umano. Berlanti ha diretto nel 2010 Tre all'improvviso, prima di occuparsi di progetti per il piccolo schermo tra cui le serie tratte dai fumetti della DC in cui si raccontano le avventure di supereroi come The Flash, Supergirl e Arrow.

