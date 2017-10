La paura fa 90! Offerta Amazon su oltre 400 film horror

Visto ormai il clima da Halloween, altra offerta Amazon in tema horror denominata La Paura fa 90! valida fino al 12 novembre. Approdando al link di questa pagina speciale, si possono scorrere oltre 400 titoli DVD o Blu-ray horror in promozione in vendita a prezzi davvero speciali.

Offerta Amazon "La paura fa 90!"

Un vero e proprio viaggio a 360° nel mondo del cinema dell'orrore, partendo dai classici del passato come Dracula, Frankenstein e La mummia nelle loro varie versioni, passando attraverso il miglior cinema di genere italiano ed internazionale con cult come 4 mosche di velluto grigio, Piranha, Wolf Creek ed Eden Lake, Shadow e Brivido di Stephen King, solo per citarne alcuni. Una miriade di titoli da paura che vi faranno saltare sulla poltrona!

